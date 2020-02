Tiere Auf den Spuren der Wölfe der Oberpfalz Seit mehr als einem Jahr ist Markus Martini der Wolfsbeauftragte der Oberpfalz. Für die Arbeit ist ein Detektiv gefragt.

Von Isabelle Lemberger

Merken

Mail an die Redaktion Der Wolfsbeauftragte der Oberpfalz, Markus Martini hat den sibirischen Wolfskopf bei Vorträgen immer dabei. Foto: Isabelle Lemberger

Theuern.In einem kleinen, gelben Gebäude neben dem Kultur-Schloss Theuern findet man den Wolfsbeauftragten der Oberpfalz. Geht man durch die massive dunkle Holztür, die dunkelbraune Treppe nach oben in den ersten Stock, in ein geräumiges Büro, mit Landkarten der Oberpfalz an der Wand und Blick ins Grüne, ist man genau richtig. Seit November 2018 sitzt er hier, der Wolfsbeauftragte der Oberpfalz. Er heißt Markus Martini. Und fühlt sich bei seiner Arbeit „ein bisschen wie ein Detektiv“.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##### ## ##: ###### #### ## ### ####, ## #### ##### #### #### ### ############## #### ## ##### ########## ####### ####### ### ####### #### ### ####### ####. #### ###### ###### ### ################# #########. ##### ##### #### ### ### ##### #### ########, ### ########### ### ######### ####, #### #######. ### ## ### ### ### #### ######## ####, ## ## #### ## ##### #### #### ########### ##### #### #######.

################# #### ######### ####

#### ########### ### ## ### ######. #### ### ############## ### ##### ######## #### ###### #### ##### ### ##### ##### ##### #############. ####### ##### ### ### ####### ###########. „### ### #### ###### ##### #######, ### ###### ### ###### ### ####### ####### ##### ##### ########## ######“, #### #######. ### ### ### ######### ############### „######### ### ###### ### ## ####“, #### #######.

#### ###### ### ######, ## ### ### ###### ### ######### ###### ######## ######:

## ###### #### ### #### #### ################ #######. ### ##### ### ########## ## ############# ##### ### ### ########## ## ### ####. ### #### ### ### ##### ### ##############- ### ############### ### ###### ### ##### #### ######. ### ############### #### ###### #### ##### ########### #############, #### #######. ##### ###### #####, ## ## ############ ########### #### ### #### ################## ########## ###### ############# ##### ############ ###### ######. ############ #### ##### ########, #### ### #### ########## ##### ###### ## ##### ###### #########.

##### ###### ########, ##### ##### ##########

## #### #### ####, #### ### ####### #### ###### ####, ## ### ######### ##### #### ## ########. ##### #### ######## ########## ### ###### ########, #### #######. „#### #### ##### ########### ########## ### ####### #### ####“, #### #######. ##### #### ### ### ##### ########## ### ########## ### ##### #######. ##### ###### ##### ############ ####, #### #### ##### ######## ########. „### ##### ### ##### ### ########## ###“, #### #######. ### #### #### ##### ###### ### ### ########### #####.

####### ###### ### #### ###### ##### ## ###### ######## #######. ### ### #### ## ### ####### ## ###########. „### ###### ###### ### #####, ##### #######“, #### ### ################. ## ############ #### ## ####### ####### ### ##### ######## ########, ### ## #### #### #### #### ##### ##### ######.

####### ### #### #### ### ################# ############ #### ############### ##### ###### ######## ###### ###, ###### #### ######## ##### ### ### ################## ## ### ####### #########. ## ## ##### #### ###, ## #### ####### ########### ###, ###### #####.

####### #### ############# ###### ### ######

###### ### ###### ##### #### ########, ### ####### ####, ##### ## #######. ### ####### ### ### #### ## #####. „### ###### ##### ######## ##### ######, ####### ### #### ### ###### #####, ##### ## ########“, #### ##. ##### ##### ### ######### ##### ####### #### ######, ### ## #######, #### ####### ############. ### ### #### ##### #########. ##### ##### ##### ####, ###### ### ##### #### ### #### ########. „##### ###### ##### ### ########## ##########“, #### #######.

### ########## ############### ### ## ## ### ##### ### #################, ##### ####### ## ####### ### ##### ########### ### ######### ## ### ##### ##############. #### ############# ############# #### ### ##### ##### ### ########, #### #######. #### ### #### ######## ### #### ### ######## #####, #### ### ##### ########, #### ## ### ######## ########### #####. ## ######### ######## ### #### ### ######. ### ####### ### ## ###### ## ####### #### ################ ################## ############# #####, ##### ##### ######: „## ### #### # ####, ### #### #### ##.“ (#######: #### ## ##### ##### ########, ##### ## ### #####)

######## ###### #### ### ### #### ##########

##### ###### ###### ### #####-######## #### ####### #### ######## ## ### ###### #########. ## ###### ### ## ############## ## ##########, ## ######### ####, ### ########## #### „##### ## ###### – ######### #####“. #### ## ####### ##### ## ### ########## ### „###### ####“ ###. ###### ### ######### ####### ## ##############, ### ########### ### ####### ########## ## ############# ####.

## #### ##### ### ### ########. ##### ### ### ############# ##### #####, ###### ### ##### #######:

### ############ ### ##### ##### ######## ### ######## ########. „### ##### ### ##### ####### #### ## ###########“, #### #######. ##### ####### ### #### ##### ####### #########. ### ##### ##### ##### ### ### ##### ### ### ################### ######### ##########. ##### #### ## #### #### ### ### ####### ### ########### ## ######## ###########. „### #######-###########“, #### #######.

#### #### ##### #### ####### ### ### ##### „##### ############“ ########### ### ### #### ##### ############# ### ################### ## ### ##### #############. #### ## ###### ############ ######### #### ######### ### ################# ## ### ######### ######### ####, ### ### ### ### ### #####. ### ##### ####### ###### #### ##### #### ### ### ##### ## #### #### ## ######-####### ####### #### ##### ####, ###### #####. #### ### ####### ### ################# ### ### #### ##### #########.

####### ########### ### ###### ##### ### ####.