Auf der A9 von Auto erfasst: Abschleppdienst-Fahrer (23) stirbt in Klinik

Mail an die Redaktion Nach Hagelschlag und daraus resultierender Fahrbahnglätte im Landkreis Nürnberger Land hat es einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Foto: Friedrich/vifogra/dpa

Er wollte beim ersten von zwei schweren Unfällen am Samstagabend auf der A9 im Nürnberger Land helfen, am Ende bezahlte der 23-jährige Fahrer eines Abschleppdienstes das mit seinem Leben. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Hagel und die daraus resultierende Glätte hatte auf der A9 auf Höhe Hormersdorf gleich mehrere Unfälle verursacht. Der Fahrer eines Abschleppfahrzeugs war an der Unfallstelle ausgestiegen, um Hilfe zu leisten. Hierbei erfasste ihn laut Polizei ein Auto und schleuderte ihn mehrere Meter durch die Luft. Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Hier starb er am Sonntag.







Bei weiteren Unfällen wurden sieben weitere Personen verletzt, hiervon jedoch niemand lebensgefährlich. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von über 100.000 Euro.

Anmerkung der Redaktion: Anders als zuvor berichtet, war der 23-Jährige nicht am Massenunfall auf der Gegenfahrbahn, sondern an der ersten Kollision zwischen einem VW mit einem Skoda, beteiligt.

