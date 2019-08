Polizei Auf der Dult trägt die Polizei Body-Cams Neue Zahlen belegen wachsende Gewalt gegenüber den Streifenbeamten. Die neue Technik soll deeskalierend wirken.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Polizeibeamtin Sonja Meindl von der Inspektion Furth im Wald demonstriert die Funktionsweise der am Körper getragenen Mini-Kameras. Foto: Lex

Regensburg.Beim Juravolksfest in Neumarkt sind sie bereits im Einsatz, bei der Regensburger Dult wird man sie ebenfalls sehen: Am Dienstag stellte das Polizeipräsidium Oberpfalz die Arbeit mit den neuen Body-Cams vor. Künftig werden Polizeibeamte in 39 Dienststellen auf freiwilliger Basis mit der Sicherheitstechnik ausgestattet. Das Ziel: „Wir wollen unsere Kolleginnen und Kollegen im Einsatz besser schützen“, sagt Polizeipräsident Norbert Zink. Mit Zahlen untermauert er die Notwendigkeit: Im vergangenen Jahr wurden 647 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamten registriert – ein Anstieg von über sechs Prozent. 1475 Polizisten waren betroffen – statistisch jeder zweite in der Oberpfalz.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ######### ########## ### #####

### ########### ######## ######## ########## #### ###### #######. #### ##### #### ## #### ########, ### ## ### ######### ## ###### ######## ######. ## #### #### ##### ## ### ############### ### #### ###### ######### ###### – ### ##### ## ########## #### ### #### ## #### ####. „### #### ######, ### #### ########## #### ### ## ### ######### ######### ####“, ###### ####, ### ###### ##### ############ ### ####-#### ## ###### ########## ########## ## ######## ########### #####. ##### ## ### ########## #### #### #######, #### ### ####### ### ## ###### ########## ####### #### ############## ####### ###, ## ####. #### ##### #### #### ################# ########## ### ######### #######. ## #### ###### ###### ### ####### ############# ####### ######## ####### ### ########### ### ### ################ #######. ######### ###### #### ####### ######## ############ ### ########## ### ### ################### ###########.

### ##### ### ############ ### #####:

#### ##########, #### ####### ## ########### ####### ## ###### #### ####-### ########## #####. ##### ####### ## #### ##### ## ### #######. ### ## ####: „## ### ##### #### ###### #########, ### ### ### ####-#### ######### ######.“ ### ######## ####### ### ############ ### ##################### ######### ###### ### ##### ### ########## ## ### ################ ######### ##########. ####### ###### #### #### ############# ## ######## ### ######## ####### ## #########, #### ##### ################## ######### ###### #######.

### ###### ### ####-#### ### ##### ### ##################### #######, ### ### ####### ## ### #### ############# ###, ###### ### ################. ########## ### ############## ### ########## ### ########## ###-#########-########, ### ### ################ ###### ##########, #### #### ### #### ################ ########. ### ######## ############ ### ###### #########, #### #### ########### #### ######## ######### ####, ###### ### ##### ############### ######### ### ##### ######## #### ## ######## #########. #### ### #### #######, ## ########### ## ######, ### ######### ## ##### ########## ### ######### ####### ###, ##### ##.

### ### ############# ##### #### ############## ######### ############## #### ### ######## ## ### ######### #### #########. ### ######## ######### #### ## #### #### ######### ### ############# ### ##########. ### ### ##### ###### ## ############ ####, #### ### ########### #### ####, ## ############## ########## ########### #######, #####. ### ########## ### ##### ########## #### ### ### ########## ### ########### ######. ## ########## ### ## ## #############, ## ## ####### ## ######### ######### ### ### #### ## ####### ## ###################. „##### #### ## ###### ########, #### ### ### ############ ### ########### #### ### ##########, ### ## ###### ################### ######“, ########## ### ################. ### ########## ### ########## ######## (## #######) ### ##### ###### ##### ######- #### ############### (##,# #######).

######## #### ## ##### ########

########## ####### #########, ### ### ########## ### ####-#### ## ### ######### ############, ###########, #### ### ############# ##### ### ############# ### ### ########## ###### ### ############# ########### #####. #### ############ ### ##############. #### ######## ##### ############# #### ## ##### #####. #####, ### ## ###### ### ############### ######## ######, ###### ##### ######## ### ######## ############ #########.

#### ### ############## ### ### #### ########## #### ### ###### ####### ## ##### ####. #### ### ########## #### ### ####### #####, ###### ################ #### #####. „## #### #### ##### ##### ### ########### ######### ########## ######### #### ######## ## ############.“