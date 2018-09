Feste

Auf der Wiesn soll weniger Müll entstehen

Auf dem Münchner Oktoberfest soll weniger Abfall produziert werden. Aufklärungskampagnen und intensive Beratungen der Festzelt-Betreiber sollten dabei helfen, sagte Kristina Frank, Kommunalreferentin und Erste Werkleiterin des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs (AWM) am Mittwoch auf der Theresienwiese. Rund 1600 Tonnen Müll fallen jährlich auf der Wiesn an, 2017 war es sogar ein wenig mehr. „Deshalb werden wir in Zukunft wieder vermehrt auf Maßnahmen setzen, um Abfälle so gut wie möglich zu vermeiden“, so Frank.