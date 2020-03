Polizei Auf Flucht vor Polizei: Motocrossfahrer rasen durch Ort Eine Verfolgungsjagd mit 120 Stundenkilometern mitten durch eine Ortschaft haben sich vier Motocrossfahrer mit der Polizei in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) geliefert.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Donauwörth.Die Polizisten hatten die Verfolgung aufgenommen, weil die Fahrer auf einem Radweg unterwegs gewesen waren.

Bei der Flucht blieb einer der Vier am Sonntagnachmittag mit seiner Motocrossmaschine an einem Zaun hängen und fiel zu Boden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, blieb der 26-Jährige unverletzt. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Die anderen drei Fahrer entkamen den Angaben nach unerkannt. Wie sich herausstellte, war das Motorrad des festgenommenen Mannes nicht zugelassen. Außerdem haben alle vier Motocrossfahrer gegen die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen aufgrund des Coronavirus verstoßen. Gegen sie werde nun ermittelt.