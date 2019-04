Kriminalität Auf Vater eingestochen: 29-jähriger Sohn festgenommen Zwei Tage nach dem Angriff auf seinen Vater in Nürnberg ist ein 29-Jähriger festgenommen worden.

Merken

Mail an die Redaktion Das Blaulicht einer Polizeistreife ist am Rande einer Demonstration eingeschaltet. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild

Nürnberg.Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos hätten sich Zeugen gemeldet, die den Verdächtigen erkannt haben, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstagabend mit.

Der 29-Jährige soll am Dienstag völlig unvermittelt auf seinen 65 Jahre alten Vater eingestochen und ihn schwer am Kopf verletzt haben. Zeugen fanden den Mann mit Verletzungen an Kopf und Oberkörper vor einem Haus im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer. Der Sohn floh nach der Tat, die Fahndung nach ihm nach dem versuchten Tötungsdelikt blieb zunächst erfolglos. Der Vater habe die Klinik trotz der schweren Verletzungen inzwischen wieder verlassen, teilte die Polizei mit.