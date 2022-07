Anzeige

Fast so groß wie drei Fußballfelder Aufatmen in Grafenwöhr: Riesiger Flächenbrand beim Übungsplatz schnell gelöscht

Merken

Mail an die Redaktion Aufatmen in Grafenwöhr: Der Flächenbrand am Truppenübungsplatz konnte schnell gelöscht werden. −Symbolbild: Patrick Seeger/dpa

Das hätte böse enden können: Am Truppenübungsplatz in Grafenwöhr hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Ein Stoppelfeld, fast so groß wie drei Fußballfelder, stand kurzzeitig in Flammen.

„Vermutlich war‘s ein Funkenflug bei Mäharbeiten“, erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Die Fläche, die 200 mal 100 Meter groß ist, wurde augenblicklich von umliegenden Landwirten gelöscht. Verletzt wurde niemand.







− ade