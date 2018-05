Verkehr

Auffahrunfall an Stauende: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall am Ende eines Staus auf der A73 ist ein 35-Jähriger in Oberfranken ums Leben gekommen. Zwei Männer wurden schwer und einer leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Zapfendorf (Landkreis Bamberg) in Fahrtrichtung Suhl ein Stau gebildet. Aus noch ungeklärter Ursache prallte der Wagen eines 54-Jährigen ungebremst auf den letzten Pkw in der stehenden Autokolonne. Dieser wurde dadurch gegen die Mittelleitplanke geschleudert.