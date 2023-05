Verkehr Auffahrunfall auf der A3: Totalschaden an zwei Fahrzeugen

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwochmorgen auf der Autobahn 3 Richtung Österreich einen schweren Unfall verursacht. Er kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rammte einen Kleintransporter, der auf dem Pannenstreifen stand. Der Aufprall war nach Angaben der Polizei so heftig, dass der Transporter über die Böschung geschleudert wurde und erst hinter einem Wildschutzzaun zum Stehen kam. Der Lkw blieb ebenfalls in der Grünfläche liegen. Wie durch ein Wunder seien beide Fahrer nicht verletzt worden, hieß es. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

dpa