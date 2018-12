Unfälle

Auffahrunfall auf der A9: Drei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn München-Nürnberg (A9) sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer eines Kleinlasters bei Garching (Landkreis München) die Autobahn verlassen wollen und war dabei auf der Verzögerungsspur auf einen Pkw aufgefahren. Durch die große Wucht des Aufpralls wurde das Auto über alle vier Fahrspuren geschleudert und kam erst an der Mittelleitplanke zum Stehen. Zwei Insassen wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein weiterer Insasse aus dem Pkw wurde auf der Fahrbahn liegend aufgefunden - ein Gutachter soll klären, ob er möglicherweise aus dem Auto geschleudert wurde. Alle drei Insassen des Autos seien mit schwersten Verletzung per Hubschrauber in umliegende Kliniken geflogen worden, hieß es.