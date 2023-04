Weißenburg-Gunzenhausen Auffahrunfall endet in Handgemenge: zwei Leichtverletzte

Zwei Autofahrer sind in Mittelfranken nach einem Auffahrunfall in einen handfesten Streit geraten, der auf einer Wiese neben der Fahrbahn endete. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich die beiden Männer im Alter von 51 und 72 Jahren am Montag auf einer Straße bei Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zuerst gegenseitig überholt und waren anschließend in einen Auffahrunfall verwickelt.

dpa