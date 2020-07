Anzeige

Unfälle Auffahrunfall: Motorradfahrer schwer verletzt Bei einem Auffahrunfall bei Kulmbach ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Kulmbach.Der Mann sei am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 85 nahe des Ortsteils Kirchleus in ein vorausfahrendes Auto gekracht. Der Autofahrer habe zuvor abgebremst, weil zwei Fahrradfahrer auf der Strecke unterwegs gewesen seien, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motorrad überschlug sich, der 48-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.