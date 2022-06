Landkreis Augsburg Aufmerksame Autofahrerin hilft schwer verletzten Radfahrer

Eine Autofahrerin hat in Scherstetten (Landkreis Augsburg) einen verunglückten und bewusstlosen Radfahrer am Straßenrand gefunden. Die Frau habe den 53-jährigen Mann am Mittwoch vermutlich vor Schlimmeren bewahrt, so die Polizei am Donnerstag.

dpa