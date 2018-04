Unfälle

Aufräumen nach Güterzug-Unfall geht weiter

Nach dem Unfall eines Güterzugs in München gehen die Aufräumarbeiten am Gleis weiter. Die Bahnstrecke soll am Güterbahnhof im Stadtteil Riem bis mindestens Dienstagabend unterbrochen bleiben. Inwieweit am Mittwoch zumindest eingeschränkt wieder Züge durchgehend zwischen München und Mühldorf und auf der S-Bahn-Linie 2 fahren könnten, sei noch unklar, teilte die Bahn am Montag mit.