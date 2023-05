Regensburg Aufregung: Schuhplattler an Denkmal für ehemalige Synagoge

In Regensburg gibt es Aufregung um eine Schuhplattler-Vorführung an einem Denkmal für die frühere Synagoge. Die jüdische Gemeinde der Stadt reagierte laut einem Bericht der „Mittelbayerischen Zeitung“ geschockt auf die Aufführung am vergangenen Sonntag. Ilse Danziger, die Vorsitzende, sprach von einer „Respektlosigkeit“.

dpa