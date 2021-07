Anzeige

Gesundheit Aufruf zum Testen im Berchtesgadener Land: Masken an Schulen Im Landkreis Berchtesgadener Land gilt ab Montag wieder eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse.

Bad Reichenhall.Der Landkreis überschritt den dritten Tag in Folge den Wert über 25, wie das Landratsamt am Sonntag mitteilte. Für Grundschulen und Förderschulen gelte keine Maskenpflicht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag im Landkreis Berchtesgadener Land mit 35,9 bayernweit am höchsten. Das Landratsamt hat daher das Testangebot erweitert und rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich testen zu lassen. „Im Hinblick auf die Delta-Variante richtet sich diese Bitte auch an Geimpfte“, hieß es in der Pressemitteilung.

