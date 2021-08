Anzeige

Fussball Aufsteiger Fürth startet in Stuttgart Neun Jahre nach dem ersten Aufstieg in die Bundesliga betritt die SpVgg Greuther Fürth wieder die große deutsche Fußball-Bühne.

Mail an die Redaktion Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Augsburg.Für die junge und unerfahrene Mannschaft von Trainer Stefan Leitl geht es vom ersten Spiel an allein um den Klassenerhalt. „Es wird sehr, sehr schwer, aber wir freuen uns auf die Liga, sind überzeugt von uns und haben Vertrauen in uns“, sagte Aufstiegscoach Leitl vor dem kniffligen Auftakt heute (15.30 Uhr) beim VfB Stuttgart. Zum Start 2012/13 musste Fürth noch gegen den FC Bayern antreten und verlor gegen den späteren Triple-Sieger im eigenen Stadion mit 0:3.

Der FC Augsburg geht in seine mittlerweile elfte Bundesligasaison. Die Schwaben wollen diesmal nicht so lange um den Klassenverbleib zittern müssen wie noch in der vergangenen Saison. „Wir wollen gut starten und den Klassenerhalt möglichst früh fix machen“, sagte Offensivspieler André Hahn. Erster Gegner ist am Samstag (15.30 Uhr) in der Augsburger Arena die TSG 1899 Hoffenheim. Trainer Markus Weinzierl könnte im Mittelfeld gleich auf die beiden Neuzugänge Arne Maier von Hertha BSC und Niklas Dorsch vom KRC Genk setzen. Stürmer Alfred Finnbogason fällt wegen einer Innenbandverletzung am Fuß aus.

