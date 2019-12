Unfälle Aufzug im freien Fall: Zwei Verletzte Bei einem Aufzugunfall ist ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden.

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet auf einem Krankenwagen. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

München.Nach einem lauten Knall sei der Fahrstuhl ungebremst sechs Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Knapp über dem Kellerboden des Wohnhauses habe eine automatische Notbremse so abrupt blockiert, dass die beiden 25-jährigen Insassen verletzt worden seien. Bereits zu Beginn der Fahrt am Donnerstagnachmittag hätten sie merkwürdige Geräusche im Aufzug bemerkt, hieß es weiter. Bauarbeiter in dem Wohnhaus in München hörten den Knall und alarmierten die Feuerwehr. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.