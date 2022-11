Laut Bundespolizei Augenlid von Frau bei Streit am Münchner Hauptbahnhof schwer verletzt

Merken

Mail an die Redaktion Weshalb die beiden Frauen am Sonntagmorgen aneinander gerieten, ist derzeit noch unklar. −Symbolbild: dpa

München, Landeshauptstadt.Bei einem Streit am Münchner Hauptbahnhof hat eine 23-Jährige eine andere junge Frau schwer am Auge verletzt. Das 22 Jahre alte Opfer kam in eine Augenklinik, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Weshalb die beiden Frauen am Sonntagmorgen aneinander gerieten, ist derzeit noch unklar. Die 23-Jährige soll ihre Kontrahentin im Verlauf des Streits mit dem Gesicht voraus gegen Schließfächer am Hauptbahnhof geschlagen und danach auf Höhe eines Auges gepackt haben. Die 22-Jährige ging den Angaben zufolge blutend zu Boden.







Der in Augsburg wohnenden Frau wurde ein Augenlid nahezu vollständig abgetrennt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird es zu keinen bleibenden Schäden des Sehvermögens kommen. Die Bundespolizei ermittelt gegen die 23-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung.

− dpa