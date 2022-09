Nationalmannschaft Augenthaler über Flick: „Leistet hervorragende Arbeit“

Klaus Augenthaler traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar den Titelgewinn zu. „Wie bei jeder EM oder WM gehört die deutsche Mannschaft zu den Favoriten. Ich sehe keine andere Mannschaft, die als alleiniger Topfavorit gilt“, sagte der Weltmeister von 1990 der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 65. Geburtstag am Montag. „Hansi Flick leistet hervorragende Arbeit. Das hat er schon zuvor beim FC Bayern mit den ganzen Titelgewinnen gezeigt. Er ist der richtige Mann auf der Position.“ Die WM wird am 20. November eröffnet, sie endet wenige Tage vor Weihnachten am 18. Dezember.

dpa