Bundesliga Augsburg bangt im Abstiegskampf um Baumgartlinger

Der abstiegsgefährdete FC Augsburg muss um den Einsatz von Julian Baumgartlinger in der Endphase der Fußball-Bundesliga bangen. In der Partie am Samstag bei Eintracht Frankfurt (1:1) musste der 35 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden, nachdem er ohne Fremdverschulden mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben war.

dpa