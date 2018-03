Fussball Augsburg-Bayern-Derby sofort ausverkauft Binnen Stunden waren alle Tickets für das bayerische Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München vergriffen.

Das Gastspiel des FC Bayern München in der Augsburg steigt am Samstag, 7. April. Foto: Marc Müller/dpa

Augsburg.Das bayerische Derby zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München ist ausverkauft. Wie der Fußball-Bundesligist aus Schwaben am Mittwoch bekanntgaben, waren alle Tickets innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Das Gastspiel des Rekordmeisters in der Fuggerstadt steigt am Samstag, 7. April um 15.30 Uhr. (dpa)

