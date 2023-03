Bundesliga Augsburg-Coach Maaßen: „Wollen wieder eine Reaktion zeigen“ Augsburgs Trainer Enrico Maaßen hofft nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC auf eine Reaktion von seinen Spielern. „Wir wollen natürlich Punkte hierbehalten. Wir wollen wieder eine Reaktion zeigen nach dem Auswärtsspiel“, sagte der Coach vor dem Aufeinandertreffen in der Fußball-Bundesliga mit dem SV Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Mail an die Redaktion Augsburgs Cheftrainer Enrico Maaßen an der Seitenlinie. Foto: Soeren Stache/Soeren Stache/dpa/Archivbild

Augsburg.Der 38-Jährige erwartet vor allem eine Leistungssteigerung in der Defensive. Wenn die Mannschaft nicht in der Lage sei, Tore zu erzielen, dann müsse sie wenigstens in der Verteidigung sicher stehen, forderte Maaßen. Gegenüber dem Hertha-Spiel deutete er Veränderungen in der Startelf an, ohne Details zu nennen. Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj (25) und Verteidiger Felix Uduokhai (25) fallen weiterhin verletzungsbedingt aus.

Maaßen hofft im Heimspiel auch auf die Unterstützung des eigenen Publikums - das Spiel gegen Werder ist ausverkauft, wie der Verein mitteilte. Das beflügele die Mannschaft, betonte der 38-Jährige. „Es wird auf den mannschaftlichen Zusammenhalt ankommen, wir müssen geschlossen auftreten, wenn wir gegen eine starke Mannschaft wie Bremen bestehen wollen“, forderte der Trainer.