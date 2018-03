Fussball

Augsburg gewarnt vor Bremen: Wechsel „nicht zwingend“ nötig

Der FC Augsburg geht gewarnt in das Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen. Trainer Manuel Baum lobte die seit drei Spielen ungeschlagenen Norddeutschen als „richtig gute Mannschaft“, die in der Tabelle eigentlich „in den vorderen Bereich des Mittelfelds“ gehöre. „Das wird ein heißer Kampf“, prognostizierte er vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr). Mit einem Sieg nach zuletzt zwei Heimniederlagen will der FCA den Anschluss an die internationalen Plätze herstellen. Bei einer Niederlage würde Werder im Klassement bis auf zwei Punkte an die Schwaben heranrücken.