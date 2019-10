Fussball Augsburg gewinnt Test gegen Lustenau Der FC Augsburg hat ein Testspiel beim österreichischen Fußball-Zweitligisten SC Austria Lustenau gewonnen.

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Lustenau.Der Bundesliga-Verein setzte sich am Freitag mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore in Vorarlberg erzielten Felix Uduokhai (2. Minute), Julian Schieber (24.), Philipp Max (78.) und Noah Sarenren Bazee (82.).

Den in der Bundesliga kriselnden Schwaben fehlten acht Spieler, die bei ihren Nationalmannschaften weilen. Der FCA will sich nach einer deprimierenden 1:5-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach neuen Schwung holen für die kommenden Aufgaben in der Liga. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht für das Team von Trainer Martin Schmidt das Heimspiel gegen Serienmeister FC Bayern an.