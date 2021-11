Anzeige

Fussball Augsburg-Kapitän Gouweleeuw positiv auf Corona getestet Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Mail an die Redaktion Jeffrey Gouweleeuw von Augsburg spielt den Ball. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Augsburg.Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Sonntagabend hat ein PCR-Test den positive Befund gebracht. Dem 30-jährigen Niederländer gehe es gut, er zeige bisher keine Symptome, hieß es in der Mitteilung des FC Augsburg. Der Verteidiger ist in häuslicher Quarantäne.

Gouweleeuw hatte bereits am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC in Berlin (1:1) gefehlt. Nach Bekanntwerden eines Corona-Falls in seinem direkten familiären Umfeld war er „als Vorsichtsmaßnahme von der Mannschaft isoliert worden“. Ein erster Test bei Gouweleeuw hatte zunächst ein unklares Ergebnis ergeben.

