Fussball

Augsburg-Manager: Özil-Vorgehen wird wohl nicht zur Regel

Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg geht davon aus, dass Verkündungsaktionen wie die von Mesut Özil nur über soziale Medien die Ausnahme im Fußball bleiben. „Das kommt ganz auf die Persönlichkeit des Spielers an. Ich glaube nicht, dass das die Regel sein wird. Ich hätte anstelle von Mesut Özil das persönliche Gespräch gesucht, nachdem man zuvor so viel gemeinsam erlebt hatte“, sagte Reuter in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).