Mail an die Redaktion Augsburgs Trainer Markus Weinzierl gibt vor Spielbeginn ein Interview. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Augsburg.FC Union Berlin einige Defensivsorgen. „Mit Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai haben wir zwei große Fragezeichen“, sagte Augsburg-Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag. Zudem sei Abwehrmann Frederik Winther mit Fieber aus der Länderspielpause zurückgekehrt. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist fraglich, sagte Weinzierl und sprach von einer „angespannten Situation“ in der Verteidigung.

Umso mehr sei die ganze Mannschaft gefordert. Nach drei Spieltagen stehen die Fuggerstädter auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir brauchen Punkte, das wissen wir alle. Die Moral im Team ist aber intakt. Jetzt gilt es, sich gemeinsam das erste Erfolgserlebnis zu erarbeiten“, forderte der FCA-Coach und warnte vor den Berlinerin.

„Union ist ein heißes Pflaster mit tollen Fans und einer guten Stimmung“, sagte der 46-Jährige. Das Team sei eingespielt, und in der Offensive könnten Spieler wie Max Kruse den Unterschied machen.

Neuzugang Andi Zeqiri werde gegen die Berliner wohl noch nicht auflaufen. Die neuverpflichtete Schweizer Offensivkraft solle erstmal ankommen und die Mannschaftskollegen kennenlernen, sagte Weinzierl.

