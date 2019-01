Fussball

Augsburg ohne Finnbogason, Max und Caiuby ins Trainingslager

Der FC Augsburg ist ohne drei Leistungsträger in sein Trainingslager nach Alicante gestartet. Der Fußball-Bundesligist flog am Freitag ohne Alfred Finnbogason, Philipp Max und Caiuby nach Spanien. Der isländische Torjäger (29) fehlte, weil er am Donnerstag zum zweiten Mal Vater wurde, Abwehrspieler Max (25) ist erkrankt und Caiuby (30) sei aus privaten Gründen noch in Brasilien, twitterte der FCA. Ob und wann die drei Profis nachreisen, war zunächst offen.