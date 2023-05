Bundesliga Augsburg ohne Gikiewicz - Einsatz von Maier fraglich

Der FC Augsburg muss im brisanten Heimspiel gegen Borussia Dortmund erneut auf Stammkeeper Rafal Gikiewicz verzichten. Der 35 Jahre alte Pole trainiert aufgrund seiner Schulterprobleme weiterhin nur individuell, wie FCA-Trainer Enrico Maaßen am Freitag berichtete. Der Torhüter wird im Duell mit dem BVB am Sonntag (17.30 Uhr) wie schon in den vorherigen fünf Spielen von Tomas Koubek vertreten.

dpa