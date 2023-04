Bundesliga Augsburg ohne Nationalspieler Berisha - Köln unverändert

Der FC Augsburg muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln ohne Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha auskommen. Der Mittelstürmer fehlt im Duell der Tabellennachbarn an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen einer Sprunggelenkblessur. Für ihn rückt Fredrik Jensen in die Startelf. Torwart Rafal Gikiewicz hat seine Schulterbeschwerden hingegen rechtzeitig überwunden und steht bei den Fuggerstädtern in der Anfangsformation.

dpa