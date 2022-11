Fußball Augsburg setzt auf Frische-Faktor: Müssen im Kopf gut sein

Der FC Augsburg setzt im schwierigen Auswärtsspiel bei Union Berlin auf den Frische-Faktor im Team. „Wir haben einen Tag länger Pause gehabt, das müssen wir nutzen“, sagte FCA-Coach Enrico Maaßen vor der Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr). Während die Fuggerstädter bereits am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (1:2) im Einsatz waren, mussten die Berliner einen Tag später in Leverkusen (0:5) ran.

dpa