Fussball Augsburg setzt auf Niederlechner: Union mit vier Änderungen Der FC Augsburg will mit Florian Niederlechner im Sturm seine Serie von drei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga beenden.

Mail an die Redaktion Florian Niederlechner am Ball. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Augsburg.Der in dieser Spielzeit noch torlose Angreifer ersetzt im Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag in der Offensive den verletzten Ruben Vargas. Trainer Heiko Herrlich tauscht sein Personal außerdem im Mittelfeld aus: Tobias Strobl verdrängt Rani Khedira zunächst auf die Ersatzbank. Bei Überraschungsmannschaft Berlin nimmt Trainer Urs Fischer gleich vier Änderungen in der Startelf im Vergleich zum 0:1 gegen RB Leipzig vor. Verteidiger Florian Hübner fehlt nach seinem Streit mit Leverkusens Nadiem Amiri gesperrt.

