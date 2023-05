Fußball Augsburg verabschiedet Gikiewicz, Hahn, Strobl und Caligiuri

Der FC Augsburg hat ein Quartett um den bisherigen Stammtorwart Rafal Gikiewicz vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison verabschiedet. Gikiewicz sowie Daniel Caligiuri, André Hahn und Tobias Strobl wurden am Sonntag vor der Partie gegen Borussia Dortmund von FCA-Manager Stefan Reuter mit Blumen und Bildern geehrt. Der Club hatte die auslaufenden Verträge mit den vier Fußballprofis nicht verlängert. „Danke, was ihr für den FCA geleistet habt“, sagte Reuter.

dpa