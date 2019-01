Fussball Augsburg verlängert Vertrag von Kapitän Baier Der FC Augsburg hat Kapitän Daniel Baier und Jeffrey Gouweleeuw mit neuen Verträgen weiter an sich gebunden.

Mail an die Redaktion Daniel Baier von FC Augsburg spielt den Ball. Foto: Matthias Balk/Archiv

Augsburg.Routinier Baier (34) verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um ein Jahr bis 2020 und will damit in seine zwölfte Saison beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten gehen. Als weiterer Leistungsträger im Team von Coach Manuel Baum dehnte Gouweleeuw (27) seinen bis 2022 geltenden Kontrakt um zwei Jahre bis Juni 2024 aus und verpflichtete sich für die nächsten fünfeinhalb Jahre. So lange geht auch das FCA-Arbeitspapier von Verteidiger Kevin Danso (20), dessen Vertragsverlängerung am Donnerstag ebenso verkündet wurde.

„Es ist ein klares Zeichen der drei Spieler, dass sie ihre Zukunft beim FCA sehen“, sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. „Es zeigt ganz deutlich ihre Verbundenheit mit unserem FCA.“ Der niederländische Profi Gouweleeuw sagte: „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, die wir gemeinsam aber meistern werden.“ Augsburg geht als Tabellen-15. in die am Wochenende beginnende Rückrunde. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsrang beträgt nur einen Punkt.