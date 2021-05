Anzeige

Fussball Augsburg-Verteidiger Uduokhai am Knöchel operiert Innenverteidiger Felix Uduokhai vom FC Augsburg ist erfolgreich am Sprunggelenk operiert worden.

Augsburgs Verteidiger Felix Uduokhai gestikuliert. Foto: Tom Weller/dpa

Augsburg.Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit. „Wir wünschen Dir alles Gute und eine schnelle Genesung!“, twitterte der Club. Der 23 Jahre alte Stammspieler hatte sich im Training am Sprunggelenk verletzt. Nachdem eine konservative Behandlung erfolglos geblieben war, wurde er operiert. Dadurch ist die Saison vorzeitig für ihn beendet. Als Spieler des erweiterten DFB-Kaders hatte er Außenseiterchancen auf eine Teilnahme an der EM.

