Fussball Augsburg will Bundesliga-Trend fortsetzen und Bestmarke Der FC Augsburg will seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga im Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am heutigen Freitagabend fortsetzen.

Merken

Mail an die Redaktion Augsburgs Trainer Martin Schmidt. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Augsburg.Das Team von Trainer Martin Schmidt hat zuletzt in vier Partien drei Siege und ein Unentschieden erreicht. Gewinnen die Schwaben auch in Sinsheim, dann egalisieren sie mit 13 Punkten aus fünf Partien ihren Vereinsrekord in der Fußball-Bundesliga. Zudem könnte der FCA im Abstiegskampf den Vorsprung auf den Tabellenkeller weiter vergrößern. „Wir strotzen vor Gier und Mut“, sagte Coach Schmidt vor der Fahrt in den Kraichgau.

Neben den länger verletzten Profis wie Torjäger Alfred Finnbogason fehlt auch der gelb-gesperrte Offensivakteur Ruben Vargas. Die zuletzt beim 2:1 gegen Mainz angeschlagen ausgewechselten Rani Khedira (Nackenblessur) und Stephan Lichtsteiner (muskuläre Probleme) sollen dagegen rechtzeitig fit werden, hofft Augsburg.