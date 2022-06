Solidaritätsbesuch Augsburger Bischof Meier nach Kiew gereist

Der Augsburger Bischof Bertram Meier ist zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine gereist. Meier ist als Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz in das von Russland angegriffene Land gefahren. Er sei am Donnerstagmorgen mit einem Nachtzug in Kiew angekommen, berichteten die Bischofskonferenz und das Augsburger Bistum.

dpa