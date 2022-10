Verletzungspause Augsburger Dorsch nach erneutem Mittelfußbruch operiert Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom FC Augsburg ist nach seinem erneuten Mittelfußbruch operiert worden. Der Fußball-Bundesligist veröffentlichte am Donnerstag ein Foto des 24 Jahre alten Führungsspielers aus dem Krankenbett. Dorsch hielt dabei den erhobenen rechten Daumen in die Kamera.

Augsburgs Niklas Dorsch reagiert während einer Partie. Foto: Marius Becker/Marius Becker/dpa/Archivbild

Augsburg.Der U21-Europameister von 2021 fehlt den Augsburgern bereits seit Saisonbeginn, nachdem er sich in der Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen hatte. Vor wenigen Wochen war der Rechtsfuß wieder ins Training eingestiegen. Am vergangenen Freitag verletzte er sich bei seinem Comeback für die Regionalliga-Mannschaft des FCA erneut und brach sich wieder den Mittelfußknochen an.