Eishockey Augsburger Eishockey-Torwart Roy fällt vorerst aus Die Augsburger Panther haben weiter Personalsorgen.

Mail an die Redaktion Torwart Olivier Roy von Augsburg blickt mit hochgeschobener Maske erschöpft nach vorne. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Augsburg.Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, haben Verteidiger Henry Haase und Torwart Olivier Roy Verletzungen erlitten. Haase (26) zog sich bei einem Foul gegen die Adler Mannheim am vergangenen Sonntag einen Nasenbeinbruch und eine leichte Gehirnerschütterung zu. Der Bruch schließe einen Einsatz am Wochenende jedoch nicht aus, hieß es. Abzuwarten sei, wie sich die Gehirnerschütterung auswirke. Torhüter Roy (28) wird hingegen nach einem operativen Eingriff am Oberkörper für rund zehn Tage nicht trainieren können. Die Stürmer Christoph Ullmann, Alex Lambacher und Mitch Callahan fallen schon länger aus.