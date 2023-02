Eishockey Augsburger Panther bis Saisonende ohne Verteidiger Bergman

Der Augsburger Eishockey-Profi Wade Bergman (32) wird in dieser Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren. Wegen einer Handverletzung beim Auswärtsspiel in Schwenningen fällt der Verteidiger bei den Augsburger Panthern mehrere Wochen aus, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatten die Augsburger gegen die Schwenninger Wild Wings eine 0:3-Niederlage kassiert.

dpa