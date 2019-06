Eishockey Augsburger Panther holen Lambacher als ersten DEL-Neuzugang Die Augsburger Panther haben den ersten Neuzugang für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) präsentiert.

Merken

Mail an die Redaktion Mannheims Alex Lambacher (l) und Münchens Daryl Boyle kämpfen um den Puck. Foto: Uwe Anspach/Archiv

Augsburg.Der Playoff-Halbfinalist verpflichtete den Südtiroler Alex Lambacher, der zuletzt für die Heilbronner Falken in der DEL2 gespielt hatte. Der 22-Jährige wurde in der Jugend von Meister Adler Mannheim ausgebildet und feierte jüngst mit Italiens Nationalteam den Klassenerhalt in der A-Weltmeisterschaft. Lambacher besitzt auch einen deutschen Pass und sei „zweifelsohne sehr talentiert und auch körperlich eine Erscheinung“, sagte Panther-Trainer Tray Tuomie.