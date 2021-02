Anzeige

Eishockey Augsburger Panther holen neuen Verteidiger aus Salzburg Die Augsburger Panther haben Verteidiger Layne Viveiros verpflichtet.

Merken

Mail an die Redaktion Trainer der Augsburger Panther Tray Tuomie steht hinter seiner Mannschaft und verfolgt das Spiel. Foto: Armin Weigel/dpa

Augsburg.Der 25-jährige Austro-Kanadier kommt vom EC Red Bull Salzburg auf Leihbasis bis zum Saisonende. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Viveiros hatte seit 2015 insgesamt 333 Partien für Salzburg in der ersten österreichischen Liga absolviert. Zudem nahm der gebürtige Kanadier für das österreichische Nationalteam an drei Weltmeisterschaften teil.

Zuletzt hatte Verteidiger Patrick McNeill seinen Vertrag in Augsburg aufgelöst. „Nach der finalen Absage von Pat McNeill war uns wichtig, in der Abwehr für Tiefe zu sorgen. Mit Layne Viveiros konnten wir uns kurzfristig die Dienste eines, trotz seines noch jungen Alters, erfahrenen Spielers sichern, der bis zuletzt im Spielbetrieb stand und körperlich fit ist“, sagte Panther-Coach Tray Tuomie.

© dpa-infocom, dpa:210226-99-609067/2