Deutsche Eishockey Liga Augsburger Panther monatelang ohne verletzten Puempel

Die Augsburger Panther müssen mehrere Monate auf Torjäger Matt Puempel verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, hat sich der Kanadier bei einem Check im Testspiel am Samstag gegen HK Olimpija Ljubljana (5:2) am Knie verletzt. Puempel (29) wird demnach drei bis vier Monate fehlen.

dpa