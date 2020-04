Eishockey Augsburger Panther setzen weiter auf Stürmer Payerl Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Stürmer Adam Payerl (29) um eine weitere Saison verlängert.

Mail an die Redaktion Der Stürmer Adam Payerl von Augsburg jubelt. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Augsburg.Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mit. Payerl wechselte zur Saison 2018/19 von den Providence Bruins aus der unterklassigen American Hockey League in die Fuggerstadt. In seinen zwei Spielzeiten im Trikot der Panther absolvierte der Kanadier 115 DEL-Spiele. Dabei erzielte der Außenstürmer 32 Tore und gab 40 Vorlagen.

„Adam Payerl war in den beiden vergangenen Spielzeiten einer der Schlüsselspieler unseres Teams. Er ist sehr stark in Über- wie Unterzahl, ungemein torgefährlich und gewinnt viele wichtige Bullys, obwohl er eigentlich überwiegend als Flügel eingesetzt wird“, erklärte Coach Tray Tuomie.