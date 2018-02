Eishockey

Augsburger Panther verlängern mit Eishockey-Profi Lamb

Die Augsburger Panther haben Eishockey-Profi Brady Lamb für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga am Dienstag mitteilte, geht der kanadische Verteidiger damit in seine fünfte Saison bei den Schwaben. Mit 31 Scorerpunkten rangiert Lamb in der laufenden Saison auf einem starken vierten Platz unter den punktbesten Abwehrspielern der Liga.