Eishockey

Augsburger Panther verlängern mit Eishockey-Profi Trevelyan

Außenstürmer T.J. Trevelyan wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga spielen. Der DEL-Club verlängerte den Vertrag mit dem 34 Jahre alten Kanadier um ein Jahr. Das konnte Trevelyan am Sonntag den Panther-Fans beim Saisonabschluss im Curt-Frenzel-Stadion selbst verkünden. Trevelyan geht in Augsburg in seine achte Spielzeit.