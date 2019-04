Eishockey Augsburger Panther verlängern mit Eishockey-Torwart Roy Eishockey-Torwart Olivier Roy wird auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther zwischen den Pfosten stehen.

Mail an die Redaktion Torwart Olivier Roy (r) von Augsburg fägt einen Schuß von Münchens Frank Mauer ab. Foto: Stefan Puchner/Archivbild

Augsburg.Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, verlängerte der Kanadier seinen Vertrag um eine weitere Saison. Roy spielt seit 2017 für die Panther und zeigte in der laufenden Saison überragende Leistungen. Bis zum Ausscheiden der Schwaben im Halbfinale gegen den EHC Red Bull München war der 27-Jährige der beste Torwart der Playoffs.

„Oli zählt zu den besten und konstantesten Torhütern der Liga (...). Er gibt unserem Team in jedem Spiel die Chance auf einen Sieg“, lobte Manager Duanne Moeser. Auch Roy freute sich über die Vertragsverlängerung und steckte bereits die Ziele für die kommende Saison ab: „Wir möchten auch in der Champions Hockey League voll angreifen und unseren großartigen Fans weiter tolles Eishockey in Augsburg bieten“, sagte der Goalie.