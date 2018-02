Eishockey Augsburger Panther verlängern mit Trainer Mike Stewart Mike Stewart geht in der Deutschen Eishockey-Liga in eine weitere Saison als Trainer der Augsburger Panther. Der auslaufende Vertrag wurde laut Vereinsangaben vom Freitag um eine weitere Saison bis 2019 verlängert. Der heute 45-Jährige hatte die Panther im Sommer 2015 übernommen.

Der Augsburger Trainer Mike Stewart. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Augsburg.„Ich fühle mich in Augsburg seit drei Jahren rundum wohl und freue mich, dass wir gemeinsam in eine vierte Saison gehen werden. Nachdem meine persönliche Zukunft nun geklärt ist, geht es für mich darum, mit drei Siegen doch noch die Playoffs zu erreichen“, sagte der frühere österreichische Nationalspieler. „Parallel beschäftigen wir uns aber natürlich auch intensiv mit der Kaderplanung 2018/19, denn auch nächstes Jahr wollen wir im Kampf um die Playoffs wieder ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen.“

Unter Stewart erreichten die Schwaben 2016/17 mit Platz sechs das beste Hauptrundenergebnis der Vereinsgeschichte. Im Viertelfinale scheiterte das Team damals in sieben Spielen.

„Wir sind froh, dass sich Mike Stewart trotz anderer Optionen im In- und Ausland für einen Verbleib bei den Augsburger Panthern entschieden hat. Auch wenn wir momentan nur auf Rang 12 rangieren, sind wir überzeugt, dass Mike für uns der richtige Trainer ist“, sagte Hauptgesellschafter Lothar Sigl. „Von seiner Weiterverpflichtung erhoffen wir uns nun auch eine Signalwirkung, was Vertragsverlängerungen oder Neuzugänge in den kommenden Wochen anbelangt.“