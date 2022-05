Deutschen Eishockey Liga Augsburger Panther verlängern Verträge mit fünf Profis

Die Augsburger Panther haben ihre Kaderplanung für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorangetrieben. Torhüter Markus Keller (32) sowie die Verteidiger Henry Haase (28), John Rogl (26), Niklas Länger (20) und Wade Bergman (31) werden auch künftig für den DEL-Club auflaufen. „In der Verteidigung stellen wir uns mit drei Imports, Mirko Sacher, Henry Haase, John Rogl, Wade Bergman und Niklas Länger breiter auf als in der vergangenen Saison“, teilte Coach Peter Russell am Montag mit.

dpa